07 июня 2025, 15:38
Происшествия

Массовое ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Карелии

Утром в трех километрах от Лахденпохьи столкнулись два автомобиля «Рено» и мотоцикл
групповое ДТП
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Утром 7 июня на трассе «Сортавала» в Карелии пожарные и медики оказывали помощь участникам групповой аварии.

Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале госкомитета Карелии по безопасности, дорогу не поделили мотоцикл и два автомобиля «Рено».

Сообщение о ДТП в трех километрах от Лахденпохьи в службу спасения поступило в 11:57. У двух автомобилей «Рено» оказались разбиты передние части, мотоцикл BMW тоже получил механические повреждения.

Мотоциклисту медицинскую помощь оказались на месте – у него зафиксированы ушибы. От госпитализации в больницу он отказался. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
авария
сортавала
мотоцикл