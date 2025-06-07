Массовое ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Карелии

Утром 7 июня на трассе «Сортавала» в Карелии пожарные и медики оказывали помощь участникам групповой аварии.

Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале госкомитета Карелии по безопасности, дорогу не поделили мотоцикл и два автомобиля «Рено».

Сообщение о ДТП в трех километрах от Лахденпохьи в службу спасения поступило в 11:57. У двух автомобилей «Рено» оказались разбиты передние части, мотоцикл BMW тоже получил механические повреждения.

Мотоциклисту медицинскую помощь оказались на месте – у него зафиксированы ушибы. От госпитализации в больницу он отказался. © «Петрозаводск говорит»