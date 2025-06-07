Пьяный водитель сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Антикайнена в Сегеже. Мужчину признали виновным и назначили наказание.

55-летнего водителя осудили по уголовной статье о нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, рассказали в прокуратуре.

Страшное ДТП произошло в мае прошлого года, водитель наехал на пешехода. 72-летняя женщина получила тяжелые травмы. Свою вину он признал и раскаялся.

Суд приговорил нарушителя к 3 годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Ему также на два года запретили садиться за руль. Потерпевшей он выплатит компенсацию в размере 400 тысяч. © «Петрозаводск говорит»