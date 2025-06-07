07 июня 2025, 14:00
Пьяный водитель сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе
Виновника осудили. Пострадавшей он выплатит компенсацию, сам будет выполнять принудительные работы
фото «Петрозаводск говорит»
Пьяный водитель сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Антикайнена в Сегеже. Мужчину признали виновным и назначили наказание.
55-летнего водителя осудили по уголовной статье о нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, рассказали в прокуратуре.
Страшное ДТП произошло в мае прошлого года, водитель наехал на пешехода. 72-летняя женщина получила тяжелые травмы. Свою вину он признал и раскаялся.
Суд приговорил нарушителя к 3 годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Ему также на два года запретили садиться за руль. Потерпевшей он выплатит компенсацию в размере 400 тысяч. © «Петрозаводск говорит»