09 декабря 2023, 13:28
Двое маленьких детей погибли в страшном пожаре в российском регионе
В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетних
В Челябинске в ночь на 9 декабря произошел пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Огонь вспыхнул в частном доме. По данным спасателей, причиной ЧП стало короткое замыкание. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение, обрушилась кровля здания.
В результате ЧП погибли четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Госпитализированы родители и их восьмилетний сын.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства трагедии. // Фото МЧС