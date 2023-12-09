Двое маленьких детей погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Челябинске в ночь на 9 декабря произошел пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Огонь вспыхнул в частном доме. По данным спасателей, причиной ЧП стало короткое замыкание. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение, обрушилась кровля здания.

В результате ЧП погибли четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Госпитализированы родители и их восьмилетний сын.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства трагедии. // Фото МЧС