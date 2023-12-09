Младенец заснул рядом с матерью и умер

В Ленинградской области младенец умер после того, как лег спать вместе с матерью. Об этом пишет портал 47news.

По данным источника, трагедия произошла в ночь на 9 декабря в одной из деревень региона. Как пояснила 31-летняя мать, она положила мальчика, которому исполнился только месяц, рядом с собой. Ночью женщина случайно придавила сына, и он задохнулся.

Точную причину смерти новорожденного предстоит выяснить специалистам. Семья погибшего характеризуется в полиции как благополучная. Мать и отец в поле зрения правоохранителей не попадали. Известно, что они вместе воспитывают четверых детей женщины от предыдущих браков. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo