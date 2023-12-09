Синоптики предупредили о страшных морозах на Северо-Западе

На Северо-Западе в ближайшие дни будет очень холодно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до -35...-38 градусов»,

- сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, в Поволжье, Сибири ожидаются морозы до 40 градусов. В Якутии - до -45 градусов. А в Красноярском крае и вовсе воздух промерзнет до -50 градусов. // Фото: unsplash.com / Galina N