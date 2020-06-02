Движение по трассе «Кола» остановится на три часа

4 июня на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области в течение трех часов будет полностью перекрыто движение транспорта.

В этот день с 01:00 до 04:00 будет производиться разводка моста через Неву вблизи деревни Марьино в Кировском районе.

По сообщению ФКУ Упрдор «Северо-Запад» , разводка Ладожского моста производится при температуре не более +25 и скорости ветра не более 15 м/с. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов.