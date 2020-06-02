У железнодорожного колледжа могут отобрать стадион «Локомотив»  

В районе улицы Муезерская в Петрозаводске есть огромный пустырь, где находится полузаброшенный стадион «Локомотив». Несколько десятилетий территория стадиона зарастала травой, но примерно год назад здесь стали заметны первые изменений. Появилась отсыпанная беговая дорожка, скамейки, новые столбы для организации уличного освещения.

На бывшем стадионе сейчас можно встретить молодых мам, гуляющих с колясками, детей, спортсменов, играющих в футбол учащихся Карельского кадетского корпуса, который расположен буквально в двух шагах. Для жителей близлежащих домов – это единственное место для прогулок и занятий спортом. Учитывая, что в микрорайоне в последние годы активно развернулось жилищное строительство, стадион даже в его нынешнем плачевном состоянии является для горожан возможностью позаниматься спортом рядом с домом.

В последнее время по городу поползли слухи, что вместо восстановления стадиона здесь может развернуться жилищное строительство. Мы попытались выяснить судьбу «Локомотива» и обнаружили, что за земельный участок действительно идет серьезная борьба.

Земельный участок, где расположен один из старейших в Петрозаводске стадионов, находится в федеральной собственности. Он предоставлен в бессрочное пользование Петербургскому государственному университету путей сообщения (ПГУПС). В свою очередь, ПГУПС передал участок в оперативное управление своему петрозаводскому филиалу, в недавнем прошлом Петрозаводскому железнодорожному колледжу.

Директор Петрозаводского филиала ПГУПС Михаил Дмитриев рассказал, что стадион был передан в начале 2000-х годов уже в заброшенном и разоренном состоянии. По его словам, еще десять лет назад в рамках программы развития железнодорожной отрасли России на месте стадиона планировалось построить новый учебный корпус со спортивной базой. Эти планы переходили из одной программы в другую, но деньги на строительство так выделены и не были.

- Так случилось, что в конце 2019 года в программу были внесены изменения, и из нее исчез наш проект,

- рассказал Дмитриев.

Между тем стадион учебному заведению нужен, как воздух. Михаил Дмитриев объяснил, что, согласно федеральным образовательным стандартам, учебные заведения обязаны иметь стадион широкого профиля с полосой препятствий.

- Раньшемы выходили из положения благодаря тому, что у нас был учебный корпус на улице Мичуринская со спортивной площадкой. Мы сделали небольшую переносную полосу препятствий. Это позволило нам получить лицензию,

- пояснил директор петрозаводского филиала.

Но в 2018 году здание и спортивная площадка были возвращены городу. Без спортивной площадки у колледжа фактически осталась единственная возможность – собственными силами попытаться восстановить бывший стадион.

Работы начались в 2019 году. Участок был очищен от деревьев и кустарника, была выровнена территория, сделан дренаж, появились беговые дорожки, стали восстанавливать освещение. По словам директора, уже в июне на спортивной площадке появится освещение. Правда, он опасается, что учебное заведение может лишиться своей спортивной базы. В этом случае остро встанет вопрос о лицензировании учебного заведения, и петрозаводский филиал просто не сможет продолжать образовательный процесс.

Директор петрозаводского филиала ПГУПС рассказал, что интерес к земельному участку с 2019 года стала проявлять республиканская власть. В адрес ректора ПГУПС из правительства Карелии было направлено письмо с просьбой передать земельный участок в республиканскую собственность.

Директор филиала категорически против передачи стадиона в республиканскую собственность, так как это может поставить под удар организацию всего учебного процесса. Тем более, что железнодорожный колледж уже начал вкладывать деньги в восстановление «Локомотива».

- Нам нужен стадион. Если у нас не будет спортивной базы, нам могут приостановить лицензию,

- сказал Дмитриев.

На стадионе «Локомотив» перемены видны невооруженным взглядом. Спиленные деревья, свежая беговая дорожка, новенькие самодельные скамейки, аккуратные деревянные опоры, которые пока стоят без электросетей. Заместитель директора филиала по административно-хозяйственной работе Алексей Иванов рассказал, что уже закуплены восемь больших светильников для стадиона.

- Были бы средства, можно было бы быстрее все восстановить. Сейчас главное – сделать ограждение. Мы уже подали заявку на 3 миллиона рублей, чтобы сделать ограждение. Этих денег должно хватить, если нашу заявку одобрят,

- сказал Алексей Иванов.

Он тоже уверен, что стадион отдавать недальновидно.

Предложение взять какой-нибудь из имеющихся стадионов в аренду Михаила Дмитриева не устраивает, так как у колледжа просто нет на это денег. А бесплатно предоставить возможность учащимся филиала ПГУПС заниматься спортом в карельском правительстве не могут. Вот и получается, что, потеряв стадион, колледж может оказаться в тупике. Между тем в сентябре 2020 года железнодорожному колледжу исполняется 90 лет.

Но отвлечемся от учебного процесса. Зачем правительству срочно потребовалась земля, да еще с перспективой создать серьезные трудности образовательному учреждению города?

«Земельный интерес» в правительстве Карелии объясняют желанием построить в 2021 году новый стадион в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На эти цели в федеральной программе предусмотрено 40 миллионов рублей. Много это или мало? Для сравнения: в 2020 году футбольное поле на стадионе «Юность» хотят уложить за аналогичную сумму – в 40 миллионов рублей. В общем, для строительства стадиона денег явно маловато. Тем более, что пока никто даже не слышал о проектно-сметной документации, которую в Карелии обычно разрабатывают годами, потом переделывают, вносят изменения и вновь корректируют.

Конечно, версия строительства нового стадиона имеет право на существование. Но, учитывая, как в Карелии строят в последние годы спортивные объекты, у стадиона «Локомотив» перспективы, мягко говоря, туманные. Реализация федеральной целевой программы подготовки к 100-летию республики является яркой иллюстрацией к бесперспективности подобных спортивных фантазий.

Более вероятным кажется другой сценарий, согласно которому земельный участок приглянулся какой-нибудь строительной фирме. А место к этому весьма располагает. Недалеко центр города, большая территория, есть готовые коммуникации. В общем, весьма соблазнительная площадка для жилой застройки. И будет очень грустно, если вновь окажутся правы пессимисты, которые склонны искать корысть в действиях чиновников, обуреваемых заботой о развитии спорта.

Антонина Кябелева