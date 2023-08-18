18 августа 2023, 13:59
Движение по «Сортавале» будут перекрывать из-за проведения работ
В понедельник в поселке Ляскеля будут проводить ремонт барьерного ограждения
В понедельник, 21 августа, в течение дня на трассе «Сортавала» в Карелии будет перекрываться движение. Об этом сообщает Упрдор «Кола».
В поселке Ляскеля в этот день будут проводиться работы по ремонту барьерного ограждения на мосту через реку Янисйоки. Ожидаются кратковременные перекрытия магистрали.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото «Петрозаводск говорит»