Движение по «Сортавале» будут перекрывать из-за проведения работ

В понедельник, 21 августа, в течение дня на трассе «Сортавала» в Карелии будет перекрываться движение. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

В поселке Ляскеля в этот день будут проводиться работы по ремонту барьерного ограждения на мосту через реку Янисйоки. Ожидаются кратковременные перекрытия магистрали.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото «Петрозаводск говорит»