18 августа 2023, 13:59
Общество

Движение по «Сортавале» будут перекрывать из-за проведения работ

В понедельник в поселке Ляскеля будут проводить ремонт барьерного ограждения

В понедельник, 21 августа, в течение дня на трассе «Сортавала» в Карелии будет перекрываться движение. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

В поселке Ляскеля в этот день будут проводиться работы по ремонту барьерного ограждения на мосту через реку Янисйоки. Ожидаются кратковременные перекрытия магистрали.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ляскеля
трасса сортавала
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перекрытие
мост
новости Карелии