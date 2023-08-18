18 августа 2023, 13:49
Музыкант из Сортавалы намерен накормить хлебом всю Карелию
Житель Сортавлы уже приобрел всю необходимую технику
Фермер из Сортавалы решил начать выращивать овес, ячмень и рожь в Карелии с целью обеспечить всю республику собственным хлебом. Об этом сообщает группа «Совет Питкярантского муниципального района» в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно источнику, мужчина приобрел специальный комбайн и намеревается расширить свою производственную мощность до совершенно нового уровня.
Мужчина рассказал, что зерно его вдохновляет, потому он считает, что необходимо самим выращивать зерновые культуры. //фото: freepik.com/