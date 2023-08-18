Перекрыто движение по одной из улиц Петрозаводска

В Петрозаводске перекрыто движение транспорта по улице Хейкконена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

Ограничения введены в районе дома №17 в связи с проведением канализации для микрорайона Древлянка-6. В процессе ведения работ поэтапно будут перекрыты и другие участки улицы Хейкконена на отрезке от дома №9 до дома №12. Завершить все работы планируется до конца октября.

Объехать перекрытую улицу водители могут по улицам Паустовского, Учительской, Сиреневой, Раевского и бульвару Интернационалистов. Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и быть осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»