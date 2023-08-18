В Карелии тренеры получат статус педагогического работника

Сегодня в нашей стране в спортивных секциях занимаются более 3 млн человек. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании Президента России Владимира Путина с правительством. Также он рассказал, что на заседании совета по спорту были внесены изменения в федеральное законодательство о физкультуре, спорте и образовании, которые вступают в силу с 1 сентября.

Прежде всего тренеры получают статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. Спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок, совершенствуется нормативно-правовая база,

– сказал Чернышенко.

Сейчас формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт. Для сопровождения регионов Минспортом РФ и Координационным центром правительства создана цифровая система, помогающая отслеживать ситуацию по каждой спортшколе или тренеру-преподавателю.

Через лицензирование мы провели аудит всей системы детско-юношеского спорта. Сегодня действуют 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров, они уже переведены на должность «тренер-преподаватель» или работают по совместительству,

- отметил вице-премьер.



Также для развития спорта в Госдуму внесен законопроект, по которому субъекты и муниципалитеты наделяются полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше.