18 августа 2023, 13:03
Карельские летчики помогут тушить лесные пожары в Коми
Два специалиста отправились сегодня на помощь коллегам в охваченный лесными пожарами регион
В Коми бушуют лесные пожары, обстановку осложняют шквалистый ветер и сильная жара. Лес горит на площади в 175 га.
На помощь в ликвидации огненного бедствия в лесах отправились два карельских летчика-наблюдателя, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Карельские специалисты выехали в регион сегодня, 18 августа.
В Карелии ситуация с лесными пожарами стабильная, возгорания в лесах не фиксируются со 2 августа. // фото unsplash.com/Joanne Francis