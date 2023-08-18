Карельские летчики помогут тушить лесные пожары в Коми

В Коми бушуют лесные пожары, обстановку осложняют шквалистый ветер и сильная жара. Лес горит на площади в 175 га.

На помощь в ликвидации огненного бедствия в лесах отправились два карельских летчика-наблюдателя, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Карельские специалисты выехали в регион сегодня, 18 августа.

В Карелии ситуация с лесными пожарами стабильная, возгорания в лесах не фиксируются со 2 августа. // фото unsplash.com/Joanne Francis