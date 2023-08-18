18 августа 2023, 12:24
Горячую воду отключат на несколько дней в ряде домов в Петрозаводске
Здания и дома на восьми улицах попали в зону отключения на следующей неделе
Следующая рабочая неделя в столице Карелии начнется с отключений воды. Горячей воды частично не будет в Сулажгоре и Рыбке. Специалисты проведут работы по реконструкции участка тепловой сети.
Отключать воду начнут утром в понедельник, 21 августа. Горяченькой не будет до вечера 24 августа.
В зону отключения попали улицы Жуковского, Восьмого Марта, Пограничная, Боровая, Медвежьегорская, Новосулажгорская, Сулажгорская и Ветеринарный переулок. // фото «Петрозаводск говорит»