Движение по «Коле» остановится из-за яхты

В среду, 13 сентября, движение по трассе «Кола» остановится из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Федеральная магистраль будет перекрыта с 15:00 до 15:45 в Ленинградской области в районе деревни Марьино. В это время вверх по Неве пройдет яхта «Русь». Из-за нее и будут разводить переправу.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»