Число жертв Covid-19 в России перевалило за 400 тысяч человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Люди продолжают умирать от ковида в стране даже после официального завершения пандемии. За неделю с 4 по 10 сентября в стране скончались от коронавируса 10 человек. Общее число жертв инфекции выросло до 400 009.

Также на прошедшей неделе общее число заражений превысило 23 миллиона. Коронавирус подхватили 7688 россиян.

Напомним, пандемия Covid-19 продлилась больше трех лет. Она началась 11 марта 2020 года и закончилась 5 мая 2023 года. // Фото «Петрозаводск говорит»