Россиянам назвали необходимые для осеннего рациона продукты

Диетолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые полезно включить в осенний рацион. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметила медик, для поддержания иммунитета осенью необходимо есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока - в этих продуктах содержится пектин, который хорошо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта. Ивашкевич советует употреблять груши, яблоки, сливы, арбузы и дыни.

Врач также рекомендует добавить в рацион зелень и облепиху, содержащую цинк и большое количество витамина С. Отличным средством от простуды диетолог назвала корень имбиря, который можно заваривать. Такой чай очень полезен. // Фото: unsplash.com / Nrd