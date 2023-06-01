Две звезды из театров Петербурга сыграли спектакль на сцене Карелии

«Мужчина, постойте!» Так называлась постановка по пьесе Надежды Птушкиной «Ненормальная», которую ровно двадцать лет назад сыграли на сцене нашего театра народные артисты РФ Нина Усатова и Игорь Скляр. На звезд собралось посмотреть огромное число театралов.

Героиня Нины Усатовой попросила молодого преуспевающего бизнесмена о необычной услуге. Эта история о простой искренней женщине, которая решилась воплотить в реальность свою мечту: увидев мужчину, похожего на ее первую любовь, она рискнула предложить ему серьезную вещь – зачать с ней ребенка. Она очень хотела родить мальчика, похожего на героя своего детства. И у нее получилось не только уговорить мужчину на столь решительный шаг, но и влюбить его в себя. Только к концу спектакля зрителю давали намек на то, что это все происходит не по-настоящему, а в воображении женщины, которая ждет на остановке автобус. Получается, что счастье построить самому нельзя? С таким вопросом журналистка обратилась к актрисе:

-Можно! Даже нужно, - уверенно ответила Нина Усатова. – Просто нужно об этом думать. Мечтать. И не просто сидеть и мечтать, но воплощать!

В спектакле у Игоря Скляра была тоже интересная роль. Он сыграл мечту. Не обычного человека, в котором героиня видит нечто идеальное, а именно героя, которого создало воображение женщины. Актер признался, что работать над такой ролью было довольно сложно, но интересно.

«Поскольку и автор пьесы – женщина, трудно найти логику в поведении героя. Женщина пишет с точки зрения своего эмоционального градуса. Иногда сложно разгадать, что же она имеет в виду», - сказал Игорь Скляр.

Этот спектакль актеры играли во многих городах на гастролях. Им было неважно – столичная это сцена, или провинциальная: «В Москве, Нью-Йорке, в Питере, в Петрозаводске, в Тюмени… Сердце во время работы все равно дынь-дынь-дынь, как обычно!» Истории любви всегда интересны. Тем более, если их рассказывают любимые зрителем артисты.

На площадке около Экспоцентра состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. Его организовали: благотворительный фонд «Здоровье Карелии» и Общественная организация вынужденных переселенцев «Грозный».

Оказалось, что дети, приехавшие в Карелию жить из Чечни, Киргизии и других далеких мест, уже вполне освоились и неплохо узнали историю нашего города. Они с радостью пели, читали стихи, танцевали и участвовали в викторине. Родители радовались их успехам и долгожданному солнцу на северной земле.

«Мы из Казахстана, - рассказала одна женщина. – Конечно, дома было лучше. Тут сначала было очень тяжело. Сейчас уже привыкли. И работаем, и дети устроены».

К сожалению, по всей видимости, было мало рекламы, и на праздник пришло не так много детей, как хотелось бы. Об этом сокрушались многие родители, которым праздник понравился. По всей Карелии, по данным центра занятости, можно было тогда насчитать 3500 семей, приехавших к нам на постоянное место жительства. Организаторы честно признались, что не могли охватить всех своим вниманием, но честно пытались помочь каждому, кто обращался. «У нас нет разделения – переселенцы или беженцы. Мы работаем совместно, у нас участвуют все», - заверила Юнона Росинская, председатель КРОО «Грозный». Призы детям раздавали на празднике спонсоры, а пловом кормили всех из настоящей полевой кухни.

27 мая проходит День библиотек. Он был учрежден в конце 90-х годов прошлого века. В этот день библиотекари всегда стараются порадовать книголюбов. Например, в 2003 в Детской республиканской библиотеке традиционно наградили десять супер-читателей. Среди них была и Тоня Шахник. Она записалась в ДРБ еще в первом классе. И за два года уже сменила несколько формуляров. Они были сплошь исписаны названиями прочитанных ею книг. Больше всего девочка любила читать детские детективы и журналы по рукоделию. В тот день ей и еще девятерым ребятам были присвоены почетные звания «Лучшие читатели».

«В первую очередь мы обращали внимание на то, часто ли ребенок посещает библиотеку, - отметила Ольга Фадеева, сотрудница ДРБ. – И конечно, на качество читаемой ими литературы. Если ребенок читает разнообразно, много, часто к нам приходит, он и является победителем нашего конкурса».

Кстати, двоим из этих десяти супер-читателей было всего лишь по шесть лет! Хотя они прочитали более ста книг каждый, но полученные ими звания с ними по праву разделили их бабушки. ДРБ и в следующем году планировала провести такой же праздник. Так что пригласила в свои залы всех любителей детской книги.

Таким было 31 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.