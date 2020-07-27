Две жительницы Петрозаводска стали жертвами мошенников

Еще две женщины стали жертвами дистанционных мошенников в Петрозаводске. Жительницы города лишились десятков тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 65-летняя горожанка обратилась в полицию, сообщив, что у нее похищено 43 тысячи рублей. Выяснилось, что пенсионерка решила взять кредит через Интернет и оставила заявку на одном из сайтов. Ей позвонил некий человек и предложил оформить страховку, женщина согласилась и перевела нужную сумму. Потом внезапно выяснилось, что страховка подорожала. Петрозаводчанка снова заплатила. На третий раз она поняла, что ее обманывают.

Еще одна жительница города лишилась 70 тысяч рублей, сообщив данные своего счета лже-сотруднику банка.

По фактам обращений горожанок проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.