В Кондопоге будут судить бизнесменов за невыплату зарплат работникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, руководство частной фирмы с января 2019 года и до нынешнего времени не платило зарплату четырем своим сотрудникам. Общая задолженность превысила 105 тысяч рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. За подобное преступление виновным грозит до трех лет лишения свободы.