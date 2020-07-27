27 июля 2020, 18:10
Происшествия

В Кондопоге будут судить бизнесменов за невыплату зарплат работникам

Предприниматели задолжали четырем сотрудникам фирмы больше ста тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, руководство частной фирмы с января 2019 года и до нынешнего времени не платило зарплату четырем своим сотрудникам. Общая задолженность превысила 105 тысяч рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. За подобное преступление виновным грозит до трех лет лишения свободы.

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Кондопога
невыплата зарплаты
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Зарплата
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