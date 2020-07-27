Опубликовано видео наезда на трехлетнего ребенка в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала видеозапись инцидента с ребенком, который произошел вечером 24 июля во дворе дома на улице Луначарского. Наезд на дошкольника запечатлела камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как мальчик гуляет по двору, очевидно, со своей мамой. Женщина идет с коляской. Внезапно ребенок выбегает на дорогу и попадает под колеса автомобиля «Форд Фокус».

В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В ГИБДД призвали автомобилистов быть внимательными за рулем, особенно во дворах. Родителей же попросили контролировать своих детей во время прогулок.