Автомобиль сбил маленького ребенка в Петрозаводске

Вчера в Петрозаводске под колеса автомобиля попал маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, в 19:15 во дворе дома №12 по улице Луначарского 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на трехлетнего мальчика. Ребенок гулял с мамой.

В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Обстоятельства аварии выясняются.