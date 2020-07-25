25 июля 2020, 11:00
Автомобиль сбил маленького ребенка в Петрозаводске
Трехлетний мальчик госпитализирован в Детскую республиканскую больницу с травмами
Вчера в Петрозаводске под колеса автомобиля попал маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
По данным ведомства, в 19:15 во дворе дома №12 по улице Луначарского 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на трехлетнего мальчика. Ребенок гулял с мамой.
В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Обстоятельства аварии выясняются.