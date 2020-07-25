Две жительницы Петрозаводска пострадали от знакомого мужчины

В полицию Петрозаводска обратились две женщины, которые живут в общежитии на Зареке. Они заявили, что их обокрали, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 41-летний сожитель одной из пострадавших. Выяснилось, что он выпивал вместе со своей подругой и соседкой. Мужчина решил продолжить праздник один, но денег у него не было. Тогда он украл мобильники у обеих женщин. Также были похищены пять тысяч рублей.

В итоге телефоны злоумышленник продал, выручив не более тысячи рублей. Все деньги пропил. Возбуждены уголовные дела по фактам краж.