Жилой дом и хозпостройка горели ночью в Карелии

За прошедшую ночь пожарные Карелии дважды поднимались по тревоге. Огненные происшествия случились на севере и востоке республики, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Так, в 2:26 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Кубово Пудожского района. На место выехали три единицы техники и шестеро пожарных. С огнем удалось справиться лишь к 4:11.

А в 4:50 утра вызов поступил из поселка Калевала. Там вспыхнула хозяйственная постройка. На месте работали три единицы техники и 13 пожарных. Возгорание потушили в 6:17.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 01 (с мобильного 101, 112-1).