Обглоданные останки обнаружили в мусорном баке в центре Петрозаводска

По соцсетям разлетелась фотография останков, обнаруженных в мусорном баке в центре Петрозаводска. По этическим причинам портал «Петрозаводск говорит» публикует заретушированный снимок.

Страшную находку житель столицы Карелии сделал утром 23 июля на улице Герцена, когда пошел выбрасывать мусор. В баке он обнаружил обглоданные части тела - ноги и таз - и предположил, что они могут принадлежать человеку.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли находку. Стражи порядка считают, что это, предположительно, останки медведя. Полицейским предстоит выяснить, что произошло с животным. Останки направлены на экспертизу.