Два человека пострадали в жесткой аварии на «Коле»

Сегодня в 4:30 утра на 1015-м километре трассы «Кола» в Лоухском районе произошла жесткая авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Volvo.

В происшествии пострадал 32-летний водитель легкового автомобиля и его 38-летний пассажир. Оба человека были госпитализированы.