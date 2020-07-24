24 июля 2020, 16:28
Происшествия

Ребенок погиб вчера в Карелии

Следователи проводят проверку по факту смерти 14-летнего подростка на севере республики

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего юноши в Кемском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, вечером 23 июля ребенок с друзьями отдыхал на берегу реки Кемь. Ребята зашли в воду, чтобы искупаться. В итоге 14-летний молодой человек не смог выбраться на берег. Сейчас его тело ищут в акватории водоема.

В Следственном комитете обратились к жителям республики с просьбой не оставлять детей одних на водоемах.

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Кемский район
река кемь
утопление
следственный комитет
новости Карелии