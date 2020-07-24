24 июля 2020, 14:26
Жительницу Карелии обманули в соцсети со взломанного аккаунта подруги
Полиция Кондопожского района проводит проверку по факту дистанционного мошенничества
Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 64-летняя жительница Кондопожского района. Она лишилась около 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Пенсионерка рассказала, что в соцсети ей написала приятельница. Подруга сообщила, что получила от государства социальную выплату в размере 5 тысяч рублей, и предложила знакомой также поучаствовать в акции. Для этого ей требовались данные карты подруги и трехзначный код на обороте. Получив информацию, мошенник списал со счета пенсионерки деньги. Женщина перезвонила подруге, и та сообщила, что ее страницу взломали.
Полицейские проводят проверку по сообщению жительницы республики. Выясняются обстоятельства дела.