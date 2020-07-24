Мужчина выпил украденную бутылку алкоголя, убегая от продавца

Житель Калевальского района стал фигурантом уголовного дела, украв в магазине бутылку крепкого алкоголя, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В Отделение МВД России по Калевальскому району поступило сообщение от продавцов одного из магазинов. В утреннее время в магазин зашел посетитель, взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и попытался покинуть торговый зал. Продавцы пытались его задержать, а один из них даже преследовал его на улице, пытаясь вернуть похищенное. Но мужчина, не тратя времени на переговоры, на ходу открыл бутылку и из горлышка опустошил емкость.

Прибывший на вызов сотрудник патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, который продолжал держать в руках пустую емкость. В отделе полиции была установлена личность подозреваемого – 46-летний житель поселка пояснил, что находился в состоянии стресса и таким образом решил его преодолеть.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.