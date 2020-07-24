В Медвежьегорске ловили вора, а поймали должника

Вечером 21 июля, патрулировавшие улицы города Медвежьегорске сотрудники Росгвардии получили ориентировку от дежурного на мужчину, который подозревается в совершении кражи.

Вскоре схожий по приметам гражданин был задержан росгвардейцами на улице Ленина. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель. При проверке личности было установлено, что гражданин имеет неоплаченные штрафы, за которые ему грозит административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Задержанный передан сотрудникам уголовного розыска. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.