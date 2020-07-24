Сотрудники ГИБДД в Костомукше остановили автомобиль с пьяным водителем

Сегодня, около 3 часов ночи, автоинспекторы Костомукши отстранили от управления автомобилем Hyundai водителя, который находился в состоянии опьянения.

Как выяснили инспекторы, в машине находился и владелец данного транспортного средства, в отношении которого так же были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ.

Там говорится, что передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Решение в отношении нарушителей вынесет суд.