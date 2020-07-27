Буйный водитель в Лахденпохье ударил полицейского головой

45-летнему жителю Лахденпохьи может грозить до пяти лет лишения свободы за насилие в отношении полицейского, сообщает Следком Карелии.

Инцидент произошел в ночь 13 июля.

«Сотрудники ДПС остановили автомашину для проверки водителя на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После того, как сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, он повел себя агрессивно и ударил одного из них головой»,

- сообщает ведомство.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.