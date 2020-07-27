Пожарные, едва не погибли на тушении в поселке Калевала

25 июля в 04:50 в поселке Калевала пожарным стало известно о возгорании хозяйственной постройки по адресу ул. Советская у д. 2. Это самый центр поселения, буквально в 200 м от знаменитой сосны Леннрота.

По приезду дежурного караула пожарной охраны, жильцы сообщили прибывшим, что в сараях отсутствуют газовые баллоны и другие сосуды под давлением. Однако, в ходе проведения боевых действий по тушению пожара из постройки эвакуировано девять газовых баллонов, из которых два баллона находились непосредственно в очаге пожара и под воздействием высоких температур начали «травить».

Газ воспламенился, и возникла реальная угроза взрыва, причинения тяжкого вреда жизни и здоровью участников тушения пожара, жильцам, а также распространения пожара на соседние строения.

По счастливой случайности и благодаря умелым действиям пожарных, угрозу взрыва удалось предотвратить без тяжких последствий для окружающих.

На борьбу с огнем были привлечены пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района. Всего в тушении приняли участие 13 человек и 3 единицы техники. Уже в 06:17 пожар был ликвидирован.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).