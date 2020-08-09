Две женщины заблудились в лесу Карелии

В минувшую пятницу две женщины на машине отправились в лес за грибами. Сперва, все шло хорошо, но найти обратную дорогу к автомобилю, собирательницы даров леса уже не смогли. О своей беде они сообщили в полицию.

По телефону заблудившиеся женщины сообщили примерное место, где оставили машину. На подмогу отправились сотрудники ДПС, который маршрут патрулирования которых был недалеко от названной локации.

Прионежские стражи порядка нашли припаркованный у дороги автомобиль и отправились в лес на поиски женщин. Поиски любительниц тихой охоты завершились благополучно, сообщили в районной полиции.

Петрозаводчанки вышли на голос стражей порядка. Женщины поблагодарили сотрудников за помощь.

Фото: vk.com