01 июня 2020, 09:24
Две женщины пострадали в жестком ДТП в Петрозаводске
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Шуйском шоссе днем в воскресенье
Около 12 часов 31 мая на Шуйском шоссе в Петрозаводске произошло жесткое ДТП. В результате инцидента пострадали две женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД.
По данным ведомства, 67-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» при развороте не предоставила преимущество автомобилю ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение.
В итоге два человека - водитель и ее 39-летняя пассажирка - получили травмы. Женщинам была оказана медицинская помощь.