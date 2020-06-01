Две женщины пострадали в жестком ДТП в Петрозаводске

Около 12 часов 31 мая на Шуйском шоссе в Петрозаводске произошло жесткое ДТП. В результате инцидента пострадали две женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, 67-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» при развороте не предоставила преимущество автомобилю ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение.

В итоге два человека - водитель и ее 39-летняя пассажирка - получили травмы. Женщинам была оказана медицинская помощь.