Пьяный водитель перевернул автомобиль в Карелии

Утром 31 мая в Кондопожском районе произошла дорожная авария. Инцидент случился на дороге Кондопога-Викшезеро в 10:20, сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 47-летний водитель незарегистрированного автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель в момент ДТП был пьян.

В результате происшествия водитель и его 52-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи.