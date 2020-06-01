01 июня 2020, 08:48
Происшествия

Пожарные освободили детей из запертой квартиры

Кондопожанка решила ненадолго выйти в магазин: когда женщина вернулась, попасть в свое жилище она уже не смогла

Вчера, 31 мая, в 11 часов 06 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. В запертой квартире находились двое малолетних детей.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и воссоединили семью.

Как оказалось, горожанка вышла в магазин, оставив детей на некоторое время одних, а те, воспользовавшись ее отсутствием, закрылись, и женщина самостоятельно не могла попасть в квартиру. Пришлось прибегать к помощи пожарных.

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Метки: 
Карелия
Кондопога
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