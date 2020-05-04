Две карельские туристки еле выбрались из Таиланда и сидят в Ростове

Две пожилые жительницы Карелии, поехавшие в путешествие в Таиланд, столкнулись с большими трудностями, желая вернуться в республику, сообщают «Аргументы недели».

Журналисты издания связывались с людьми, которые застряли в зарубежных странах. В числе респондентов газеты оказался и россиянин Павел Иванов, который рассказал о том, что выбрался из Таиланда не с первого раза, но при этом помог и жительницам Карелии.

«Павел Иванов смог улететь из Таиланда со второй попытки, но утверждает, что в стране застряли множество пожилых людей, которые не умеют пользоваться Интернетом и даже не могут оставить заявку на вывоз домой: у них нет банковских карт, заканчиваются деньги и нет лекарств.

«Общими усилиями двух бабушек нам всё-таки удалось зарегистрировать на рейс до Ростова-на-Дону, где им придётся просидеть 2 недели на карантине и только потом добираться до дома в Карелии. Я призываю всех туристов, кто застрял и ещё не улетел, обратить внимание на стариков. Распространяя о них информацию, мы сейчас достучимся до того, что их просто начнут сажать на рейсы. Несмотря на то, что они живут в разных регионах»,

– цитируют Павла «Аргументы недели».

Напомним, о проблеме возвращении из Таиланда в апреле рассказал и житель Костомукши.