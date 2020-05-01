С 1 мая в Карелии запрещены поездки на Соловки

С 1 мая распоряжением главы Карелии запрещены поездки на Соловки. Документ разъясняет и организацию специализированной дезинфекции в домах, где обнаружен очаг заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РК.

После получения уведомления от Ропотребнадзора о появлении очага заражения коронавирусной инфекцией в конкретном доме, Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору обязан в течение суток организовать заключительную дезинфекцию в подъездах, которую проводят специализированные организации.

Напомним, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами ТСЖ и управляющие компании должны проводить не реже 1 раза в 5 дней.