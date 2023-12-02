Две россиянки вышли из машины в яму с мазутом, одна погибла

Утром 2 декабря в Башкирии две женщины оказались в яме с мазутом. О происшествии сообщил очевидец. На помощь пострадавшим выезжали спасатели и пожарные.

В госкомитете республики по ЧС предварительно установили, что три человека ехали на машине домой, по неизвестной причине они заехали на территорию заброшенной котельной. Две женщины, выйдя из машины и не заметив опасности, упали в яму с мазутной жижей с высоты 2,5 метров.

Первую женщину достали с сильным переохлаждением, ее передали медикам. Вторую женщину достали и передали медикам. Она вся была в мазуте. Впоследствии женщина умерла. // фото VK-паблик госкомитета Башкортостана по ЧС