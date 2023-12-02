Петрозаводчан предупредили об опасности над головами

Зима развесила опасности над головами петрозаводчан и гостей. Об опасностях сигнализирует ЕДДС.

Сосульки выросли на крыше дома №8 по улице Шотмана. Ледяная глыба нависла рядом со вторым подъездом на улице Куйбышева, 18. На этой улице несколько лет назад глыба льда убила мужчину.

Сосульки наросли и на крыше дома №4 на Мурманской. Также опасность заметили со стороны подъездов дома №7 на улице Сулажсгорского кирпичного завода.

Пока коммунальщики будут реагировать – проверять, огораживать и сбивать – петрозаводчан призывают быть внимательными и осторожными. Прохожим нужно смотреть не только по сторонам, под ноги, но и наверх. // фото unsplash.com/ Emanuel Haas