В карельском поселке простились с погибшим на СВО бойцом

В поселке Кварцитный 2 декабря похоронили погибшего военного. О похоронах Сергея Лисакова сообщили в администрации Прионежского района.

«Сергей героически погиб в ходе специальной военной операции, выполняя воинский долг и защищая нас»,

- говорится в сообщении местных властей.

Родным и близким погибшего выразили соболезнования. // фото из VK-сообщества «Прионежский район»