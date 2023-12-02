02 декабря 2023, 13:26
В карельском поселке простились с погибшим на СВО бойцом
Сергея Лисакова похоронили сегодня в Кварцитном
В поселке Кварцитный 2 декабря похоронили погибшего военного. О похоронах Сергея Лисакова сообщили в администрации Прионежского района.
«Сергей героически погиб в ходе специальной военной операции, выполняя воинский долг и защищая нас»,
- говорится в сообщении местных властей.
Родным и близким погибшего выразили соболезнования. // фото из VK-сообщества «Прионежский район»