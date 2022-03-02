Две похожие нелепые аварии произошли в Петрозаводске

Во вторник, 1 марта, на двух кольцах в Петрозаводске произошли две очень похожих аварии. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Как под копирку, один автомобиль въезжал на кольцо и сзади врезался в другой. Водители получивших повреждения машин законопослушно остановились, как того требуют ПДД,

Одно ДТП случилось при выезде с Карельского проспекта на кукковском кольце, а вторая – при выезде с Университетской улицы на чапаевском кольце.

Судя по кадрам, водители-нарушители просто не могли не заметить автомобили впереди. Почему они оба не притормозили, остается непонятным. // Фото, видео, источник