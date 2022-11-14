Две пенсионерки из Карелии обвиняются в крупном мошенничестве

В Петрозаводске будут судить 72-летнюю жительницу столицы Карелии и 71-летнюю жительницу поселка Чална-1. Пожилые женщины обвиняются в совершении 10 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, с 2012 по 2019 год председатель правления и казначей СНТ «Ветеран-3» вводили в заблуждение людей, приобретавших садовые участки в СНТ, и брали у них деньги якобы для оформления прав на эти участки.

В результате действий женщин шести жителям республики был причинен ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей. Еще одним пострадавшим стал Прионежский район, поскольку подозреваемые незаконно продали один из участков за 270 тысяч рублей.

Свою вину пенсионерки не признают. За каждое из преступлений им грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com