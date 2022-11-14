Неаккуратный маневр привел к столкновению автомобилей в Петрозаводске

Утром в понедельник в Петрозаводске произошло ДТП на улице Ригачина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 9:51. На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал с прилегающей территории прямо перед другой машиной. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии траснпортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru