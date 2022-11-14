14 ноября 2022, 18:44
Неаккуратный маневр привел к столкновению автомобилей в Петрозаводске
Городская камера наблюдения запечатлела инцидент на улице Ригачина
Утром в понедельник в Петрозаводске произошло ДТП на улице Ригачина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
Все случилось в 9:51. На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал с прилегающей территории прямо перед другой машиной. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии траснпортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru