Две девушки из Петрозаводска стали жертвами мошенников

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя горожанка. Она сообщила, что перевела мошенникам почти 296 тысяч рублей. Причем эти деньги ее вынудили взять в кредит, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что девушке позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что деньгами с кредитной карты горожанки пытаются распорядиться мошенники. Он посоветовал установить специальное приложение для проверки безопасности мобильника. После этого звонивший стал уговаривать девушку оформить кредит на свое имя и перевести деньги на некий безопасный счет. Когда все было закончено, горожанка поняла, что стала жертвой злоумышленника.

В похожую историю попала и 20-летняя петрозаводчанка. У нее злодеи выманили почти 165 тысяч рублей. Девушка рассказала, что обычно сбрасывает звонки с незнакомых номеров, но в этот раз сделала исключение. В итоге с ней поговорили самозванцы, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, заверили, что деньги на ее счете в опасности, заставили снять средства и перевести на другой счет. Опомнилась девушка уже после того, как выполнила все операции.

Полиция Петрозаводска проверяет сообщения о совершенных преступлениях. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Фото godupdates.com