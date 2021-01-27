27 января 2021, 14:31
Происшествия

Водитель, едва не сбивший пешеходов, сам пришел в ГИБДД

Автомобилист, грубо нарушивший ПДД на проспекте Невского, ранее к административной ответственности не привлекался

Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения на проспекте Александра Невского вечером 23 января, сам пришел в ГИБДД.

Дорожные инспекторы вынесли в отношении водителя автомобиля «Дэу Нексия» постановления об административных правонарушениях.

Автомобилист, 1988 года рождения, с нарушениями согласен. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Напомним, 23 января в 16:37 автомобиль едва не сбил пешеходов. Инцидент попал в объективы нескольких камер видеонаблюдения. Нарушителя объявили в розыск.

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Метки: 
ПДД
ГИБДД
Пешеходы
«Дэу Нексия»
административная ответственность
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