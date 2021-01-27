27 января 2021, 14:05
Девушку увезли на «скорой» в больницу после жесткого ДТП
Авария на Суоярвском шоссе случилась утром 27 января
Сегодня утром на Суоярвском шоссе в Петрозаводске произошло жесткое ДТП.
Сообщение о дорожном происшествии поступило в дежурную часть 27 января в 09:30. Девушка за рулем автомобиля «Хендай Солярис» врезалась в металлическое ограждение, рассказали «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции.
Девушку на «скорой» увезли в больницу. Фотографии с места аварии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».