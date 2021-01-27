27 января 2021, 14:05
Происшествия

Девушку увезли на «скорой» в больницу после жесткого ДТП

Авария на Суоярвском шоссе случилась утром 27 января

Сегодня утром на Суоярвском шоссе в Петрозаводске произошло жесткое ДТП.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в дежурную часть 27 января в 09:30. Девушка за рулем автомобиля «Хендай Солярис» врезалась в металлическое ограждение, рассказали «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции.

Девушку на «скорой» увезли в больницу. Фотографии с места аварии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Соцсеть
ДТП
авария
Суоярвское шоссе
новости петрозаводска
Госавтоинспекция