Девушку увезли на «скорой» в больницу после жесткого ДТП

Сегодня утром на Суоярвском шоссе в Петрозаводске произошло жесткое ДТП.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в дежурную часть 27 января в 09:30. Девушка за рулем автомобиля «Хендай Солярис» врезалась в металлическое ограждение, рассказали «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции.

Девушку на «скорой» увезли в больницу. Фотографии с места аварии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».