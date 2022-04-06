Две бани сгорели в один день в Карелии

Спасатели ликвидировали пожары в Пудожском и Олонецком районах. Огненные ЧП случились накануне, 5 апреля.

В 18:08 сигнал о пожаре в частной бане в поселке Пяльма на улице Новгородская поступил к сотрудникам МЧС. Справиться с огнем удалось к 20:22, сообщили в пресс-службе МЧС.

В этот же вечер спасателям сообщили о возгорании бани в Олонце в переулке Карла Либкнехта. Спасателям потребовалось менее получаса, чтобы ликвидировать возгорание.

В МЧС по Карелии напомнили жителям телефоны на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), единый «телефон доверия» - (8142) 79-99-99. (фото pixabay.com, RonaldPlett)