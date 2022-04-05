Прохожий упал замертво на улице в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске пешеход умер прямо на улице. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как в 17:27 двое мужчин идут по улице Фролова. Внезапно один из них падает на землю. Через несколько минут на место приезжает один автомобиль скорой помощи, затем второй.

По сообщению «Столицы на Онего», медикам не удалось спасти петрозаводчанина, несмотря на все усилия, в том числе, врачи делали мужчине массаж сердца.