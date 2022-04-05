05 апреля 2022, 19:24
Происшествия

Неудачный подрыв трубы в Петрозаводске показали на видео

Кирпичную трубу в районе Выгойнаволок попробуют снести через несколько дней

В Сети появилось видео с места подрыва трубы в районе Выгойнаволок. Автор ролика - Илья Тимин.

Напомним, старую кирпичную трубу, простоявшую на этом месте 45 лет, пытались снести накануне, 4 апреля. Взрыв, однако, не принес ожидаемого результата - труба устояла.

Сотрудники «ПКС» продолжат работу по демонтажу конструкции в районе Выгойнаволок через несколько дней, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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