Неудачный подрыв трубы в Петрозаводске показали на видео

В Сети появилось видео с места подрыва трубы в районе Выгойнаволок. Автор ролика - Илья Тимин.

Напомним, старую кирпичную трубу, простоявшую на этом месте 45 лет, пытались снести накануне, 4 апреля. Взрыв, однако, не принес ожидаемого результата - труба устояла.

Сотрудники «ПКС» продолжат работу по демонтажу конструкции в районе Выгойнаволок через несколько дней, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.